Selma Alves, Andréia Ladeira e Berenice Santos formam o trio da banca Atlético, localizada em frente à sede do Galo, no Lourdes. E garantem que este é o melhor momento da história da banca.

O comércio existe há mais de 60 anos e, na frente da sede, está há 14. Selma é a proprietária e afirma que se tornou uma atleticana após vivenciar grandes momentos do time. “Eu comecei a sentir umas emoções, umas alegrias e, quando vi, era atleticana de carteirinha”.

Trio de atleticanas vibra com o melhor da banca em frente à sede do Atlético

Andréia chegou para a banca na semana passada, devido ao aumento do fluxo das vendas. Mas a paixão pelo Galo é desde o berço. “Eu nasci atleticana e agora vou poder ver a Tríplice Coroa”.

Berenice também se tornou funcionária há pouco tempo, mas garante o amor pelo time do Atlético. “Sem dúvida, vai dar Galo. Estou muito feliz e animada!”.

Com tanto tempo em “território atleticano”, Selma declara que nunca viveu uma época tão boa enquanto empreendedora. Porém, ela garante que melhor do que vender muito, é assistir e comemorar as vitórias merecidas do Atlético.