Segue o calvário do América no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no Independência, o Coelho empatou em 1 a 1 com o Coritiba, nessa segunda-feira (3), e segue sem vencer no torneio.

Apesar mais um resultado ruim na competição, a equipe alviverde chegou a criar várias oportunidades de gol durante a partida, mas esbarrou na má pontaria dos jogadores, e nas boas defesas do goleiro Wilson.

Após o confronto com o Coxa, técnico Maurício Barbieri lamentou as chances perdidas durante o duelo, que, mais uma vez, custaram três pontos que seriam fundamentais para o time deixar a parte de baixo da tabela.

“A gente está treinando, buscando. Tem a chegada de jogadores, estamos buscando as melhores opções entre esses jogadores que chegaram. Falta a gente caprichar um pouco mais. A gente finalizou 15 vezes no jogo, não é um número ruim, teve oportunidades de gol, mas temos que colocar a bola para dentro, fazer os gols. É um momento difícil para a torcida, para nós todos, mas a torcida pode ter certeza que estamos buscando com todos os nossos esforços para melhorar e se desenvolver para a coisa começar a virar”, completou.

Sob o comando de Barbieri, o América empatou duas vezes, e saiu derrotado em outras duas oportunidades. O desempenho ruim neste início de Série B deixa o Coelho na lanterna do torneio, com apenas dois pontos em seis jogos.

Em relação ao momento instável da equipe, Barbieri admitiu a necessidade de pontuar mais no campeonato, afirmou que vê evolução apesar dos insucessos e garantiu empenho total do elenco e da comissão técnica para que o time se recupere no torneio.

“Eu cheguei tem duas rodadas, a gente está reformulando o elenco. Tem jogadores chegando, a gente tem encontrado dificuldades durante os jogos. Em nenhum jogo o adversário foi infinitamente superior ao América. O América tem conseguido fazer jogos parelhos, com tempos bons, outros tempos menos bons. Estamos buscando a evolução, um caminho. A gente vem crescendo, mas os resultados precisam aparecer. Tenho certeza que o torcedor do América está incomodado, mas ele pode ter a certeza de que nós somos os primeiros a estar incomodados. No momento da reapresentação, o ambiente fica ruim, a gente quer vencer, a gente quer dar a reposta, queremos buscar coisas melhores. Espero que comece a vir já nos próximos jogos”.

Na próxima rodada, o América vai buscar seu primeiro triunfo na competição diante do CRB, no sábado (8), às 20h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.