A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (12), a convocação da Seleção sub-20 para um triangular que será disputado contra Peru e Colômbia, na Granja Comary, em Teresópolis, no início de dezembro.

Entre os 23 chamados pelo técnico André Jardine estão dois jogadores do Cruzeiro: o meia Maurício e o atacante Caio.

Os jogadores estarão à serviço do time canarinho entre os dias 25 de novembro e 4 de dezembro.

O duelo com os peruanos está marcado para o dia 1º, às 16h30. Já o confronto com a Colômbia vai ser realizado no dia 4, às 10h.

Satisfação

Integrado ao elenco principal do Cruzeiro desde o meio da temporada, Maurício já havia sido convocado em outras oportunidades para as seleções de base do Brasil.

Sobre o novo chamado, a jovem promessa azul, que tem oito jogos e um gol pelo time de cima, mostrou muita satisfalção, destacando a importância do feito.

"Representa muito esta nova convocação. Felicidade muito grande poder representar o meu país, esta nação que é gigantesca e que tem muita história. Estou muito feliz, é um sonho de toda a minha família que está sendo realizado pela terceira vez neste ano", destacou Mauricio ao site oficial do Cruzeiro.

Já o atacante Caio, titular do sub-20 da Raposa, vai debutar com a camisa amarelinha.

"Estou muito feliz. É uma sensação inexplicável, minha primeira convocação. Venho sempre batalhando e agora estou chegando a este nível de ser convocado para a Seleção. Só tenho a agradecer a Deus, a todos os meus companheiros, comissão técnica e a todos do Clube que me ajudaram. Agora é seguir trabalhando para seguindo sendo convocado. É uma felicidade que não tem preço, um momento inesquecível", completou Caio.

Caso fossem requisitados pelo técnico Abel Braga para a equipe principal, os dois jovens jogadores ficariam de fora da 35ª, 36ª e 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Cruzeiro vai encarara CSA, Vasco e Grêmio.

Confira a lista de convocados para a Seleção Sub-20:

GOLEIROS

Adriel (Grêmio)

Lucão (Vasco)

Matheus (São Paulo)

LATERAIS-DIREITOS

Khellven (Athletico)

Ramon (Palmeiras)

ZAGUEIROS

Igor (Barcelona - Espanha)

Kaique (Sampdoria - Itália)

Luan (Fluminense)

Morato (Benfica - Portugal)

LATERAIS-ESQUERDOS

Luan (RB Leipzig - Alemanha)

Ramon (Flamengo)

MEIO-CAMPISTAS

André (Fluminense)

Caio Rosa (Cruzeiro)

Ed Carlos (São Paulo)

Fernando (Grêmio)

Gomes (Flamengo)

Maurício (Cruzeiro)

ATACANTES

Felipe Estrella (Roma - Itália)

Gabriel Pec (Vasco)

Gui Azevedo (Grêmio)

Luis Phelipe (Liefering - Áustria)

Oliver (Bayern München - Alemanha)

Yuri Alberto (Santos)