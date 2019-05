O Atlético anunciará nas próximas horas a contratação de um novo gerente de marketing, que substituirá Lucas Couto na função. O atual dono do cargo, por sua vez, cuidará de demandas relacionadas aos jogos do alvinegro como mandante. Rafael Zanette, ex-Palmeiras e Avaí, foi o escolhido pela diretoria para exercer o cargo a partir de agora.

Quem é Rafael Zanette:

Administrador formado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pós-Graduação em Gestão e Marketing no Futebol pelo Instituto Catarinense de Pós-Graduação (ICPG). Foi vice-presidente do Instituto Brasileiro de Marketing Esportivo (IBME).

Trabalhou no departamento de marketing e comercial de Informídia Pesquisas Esportivas. Foi Diretor de Planejamento de Marketing Esportivo na agência Figer 360. Depois foi convidado para ser Gerente de Marketing da Sociedade Esportiva Palmeiras. No ano de 2016 trabalhou no Avaí Futebol Clube como Diretor de Negócios.

Atualmente é o Diretor Executivo da Passione Marketing Esportivo. Além disso, é estudioso da área desde 2003, com artigos publicados, professor de cursos de marketing esportivo pelo Brasil (SENAC, UFBA, Trevisan, IESB), palestrante em diversos eventos por todo o Brasil. Autor e organizador do livro o Marketing Esportivo no Brasil.

Assinou mais de 10 colunas no Brasil e exterior, bem como foi fonte dos principais veículos do país, como Globo News, Estado de São Paulo, Record News, Isto É Dinheiro, CBN, entre outros. Possui 5 prêmios em sua carreira, incluindo a melhor ação de marketing em 2014 pelo Palmeiras.