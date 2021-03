Destaque da Copinha, acionado por Jorge Sampaoli, comprado em definitivo pelo Atlético até 2024 e titular da equipe principal neste início de 2021. A vida do meia Calebe mudou completamente nos últimos 12 meses. E ele tem agarrado bem as oportunidades recebidas no Alvinegro.

Nascido em Monte Azul Paulista, a 450km de São Paulo, o jogador que tem como hobby tocar bateria, tem como uma das grandes inspirações o pai. Entrevistado desta quinta-feira (11) na Cidade do Galo, Calebe citou o Sr. Josias e revelou que o "homem da casa" é o principal crítico de seu desempenho dentro e fora das quatro linhas.

"Meu pai pega muito no meu pé, ele já jogou, então eu escuto ele sempre. Depois que fiz o gol (contra o Uberlândia), tive outra oportunidade dentro da área, e ele falou que não era para ter dominado, era para tentar o chute de primeira. As cornetadas não param nunca (risos). Mas ele e a minha família ficaram contentes com a minha atuação no jogo", disse o meio-campista.

"Ele jogou no interior de São Paulo: Mogi Mirim, Ferroviária, Botafogo de Ribeirão Preto, Araraquara. E teve uma passagem no México. Com um ano de idade fui para lá, fiquei cinco anos lá e voltei para o Brasil", acrescentou.

Sobre a renovação com o Atlético, Calebe se mostra bastante empolgado. Para tê-lo, em definitivo, o clube desembolsou cerca de R$ 400 mil junto ao São Paulo.

"Era meu objetivo ficar aqui e eu trabalhei para isso. Dentro de campo, nos jogos, tentei mostrar meu trabalho e, graças a Deus, a diretoria confiou no meu trabalho e estou muito feliz com esse novo desafio", finalizou.