Após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Fortaleza, o técnico Vagner Mancini resolveu apostar em um esquema tático com uma linha de três zagueiros no América. Embora o Coelho não tenha conseguido vencer por meio desse sistema de jogo e tenha tomado gol nos três duelos em que essa estratégia foi utilizada – derrotas por 1 a 0 para Atlético e Sport e empate em 1 a 1 com o Grêmio –, o time demonstra evolução. Pelo menos é o que afirma o zagueiro Eduardo Bauermann.

“A gente se prepara, mas sabe que os times (adversários) também se preparam contra a gente. Independentemente se tomamos gol ou não, é um conjunto que temos para atacar e defender. Com a mudança de esquema, estamos adquirindo confiança cada vez mais. Apesar dos gols, estamos evoluindo, e esses números vão diminuir bastante”, afirma.

O sistema deve ser mantido para o próximo duelo, com o Atlético-GO, neste domingo (1), às 20h30, no estádio Antônio Accioly. Se vencer, o América poderá deixar a zona de rebaixamento. Atualmente, o Alviverde soma dez pontos, em 18° lugar. Já o Dragão aparece em oitavo, com 18.

“A gente vem treinando bastante, e estudamos bem o ataque deles. Sabemos que eles têm bastante mobilidade. Diante das nossas estratégias de jogo, esperamos fazer uma grande atuação, defensiva e ofensivamente”, destaca.