Asssitir o Big Brother Brasil se tornou uma das principais opções dos brasileiros neste período de quarenta, devido à pandemia do novo coronavírus. Prova disso foram os mais de 1,5 bilhão de votos no paredão desta terça-feira (31).

O reality, inclusive, ganhou a audiência de jogadores consagrados, inclusive do Atlético. Na torcida por Babu Santana, o ator que interpretou Tim Maia nos cinemas, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Diego Tardelli usam os perfis nas redes sociais para interagir com torcedores e também para falar do programa que bate recordes no ibope.

Após a eliminação de Felipe Prior, participante que ganhou a simpatia dos boleiros, a dupla de alvinegros voltou o foco para Babu. Nos stories do Instagram, postaram imagens e deixaram clara a preferência pelo carioca de 40 anos.