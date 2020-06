Nada além de um grande susto. Assim pode ser considerado o acidente de carro sofrido pelo volante Henrique, do Cruzeiro, no início da noite desta sexta-feira (26). Em nota emitida pelo clube na manhã deste sábado, a informação é de normalidade em todos os exames realizados. O veículo caiu num penhasco de 200m de altura, segundo informações dos Bombeiros.

O Cruzeiro Esporte Clube informa que os resultados dos exames realizados pelo atleta Henrique não apresentaram qualquer tipo de lesão ortopédica ou neurológica. Ele está consciente e passa bem. Por precaução, o jogador seguirá internado em observação no Mater Dei, no período de 24 a 48 horas, acompanhado por médicos do Clube e profissionais do hospital.

O retorno de Henrique ao Cruzeiro foi anunciado oficialmente na última quinta-feira na Live do Presidente Sérgio Santos Rodrigues. O meio-campista estava no Fluminense desde janeiro deste ano e teve passagem meteórica pelo Tricolor das Laranjeiras, onde estão outros ex-cruzeirenses que participaram do rebaixamento do clube à Série B do Brasileirão no ano passado, como Egídio e Fred.

O volante foi titular todos os sete jogos que fez pelo Fluminense, onde tinha contrato de empréstimo até o fim de 2020.