Um dos jogadores que retornaram ao Cruzeiro para a disputa da Série B, o zagueiro Manoel vem se destacando não apenas no setor defensivo, mas também no ataque.

Com o gol marcado na vitória por 2 a 1 sobre o América, nesta quarta-feira (2), no Independência, pela 25ª rodada da Série B, o jogador chegou ao quarto gol no campeonato e se igualou ao atacante Airton na artilharia da Raposa no torneio.

O bom momento do defensor contrasta com a baixa efetividade dos atacantes da Raposa na Série B.

Com a missão principal de balançar as redes dos adversários, nomes com Marcelo Moreno, que marcou três gols na Série B, além de Thiago e Sassá, zerados na disputa, não deslancharam na competição até o momento.

Contratado em 2014, Manoel soma 165 jogos, sendo 15 neste retorno ao time estrelado, com 11 gols no total.

Pela Raposa, o zagueiro conquistou o título do Brasileiro (2014), da Copa do Brasil (2017 e 2018) e do Mineiro (2019).