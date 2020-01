Depois de pedir na Justiça uma indenização de quase R$ 2,5 milhões ao Cruzeiro, por descumprimento de contrato e danos morais, a empresa de proteção veicular Bem Protege decidiu remover a ação e renovar o acordo com o clube para 2020.

Segundo constava nos autos, a crise administrativa do clube, assim como o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, prejudicaram a imagem da empresa. No ano passado, Cruzeiro e Bem Protege fecharam contrato de patrocínio de R$ 840 mil, que seria pago em 12 parcelas de R$ 70 mil. Com o pedido de rescisão, a empresa pediu o cancelamento das cinco últimas parcelas, que venceriam a partir de outubro, além de ressarcimento que correspondia a quatro vezes o valor do contrato, ou seja, cerca de R$ 3,3 milhões.

Repórter do Hoje em Dia, Guilherme Piu conversou com um dos sócios da empresa, Gleidson Soares, que ressaltou que, com todas as pendências resolvidas, a empresa “estará lado a lado com o Cruzeiro nesse momento de reconstrução”.

O presidente da empresa, Ismael Nascimento, também se manifestou. “Temos total interesse em seguir com a parceria com o Cruzeiro e queremos participar ativamente deste processo de reconstrução. O novo contrato contempla várias ações que vão ampliar em muito a parceria, inclusive contribuindo com as categorias de base. Estamos dispostos a colaborar com o Cruzeiro em tudo o que for possível. Além de sermos empresários, também somos torcedores apaixonados pelo Cruzeiro e queremos fazer parte da reconstrução deste grande Clube”, afirmou.

Para o Cruzeiro, a remoção do processo é um alento, já que o clube vive um período conturbado. “É um parceiro importante para o clube, que entende o momento e está junto com a instituição. As dificuldades foram acertadas e é importante destacar também a retomada de credibilidade que estamos iniciando agora”, destacou Carlos Ferreira Rocha, que integra o Núcleo Dirigente Transitório.

O comunicado do clube incluiu novas ações da parceria: "Além de continuar como parceiro do futebol profissional masculino, o grupo se prontificou a colaborar com o futebol feminino do Cruzeiro e com as categorias de base", diz a nota.

