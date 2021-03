O goleiro Bruno Fernandes tem um novo clube. Após defender o Rio Branco Futebol Clube, do Acre, onde ficou por seis meses e disputou a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa Verde e o Estadual, o arqueiro disputará a Série C do Campeonato Carioca pelo Esporte Clube Atlético Carioca, equipe da cidade de São Gonçalo.

Aos 36 anos, Bruno não disputa o Carioca desde 2010, quando defendia o Flamengo. A competição da divisão de acesso está marcada para junho. Condenado pela morte da modelo Eliza Samudio, mãe do seu filho, o jogador está no regime semiaberto desde julho de 2019, após cumprir parte da pena de 22 anos e três meses de prisão, estipulada pela Justiça de Minas Gerais em 2013.