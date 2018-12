O Cruzeiro disputará mais uma edição da Copa Libertadores, e em 2019 vai em busca do tão sonhado tricampeonato da competição.

Único representante do clube no sorteio dos grupos da Libertadores do ano que vem, o supervisor administrativo celeste, Benecy Queiroz, fez uma avaliação da chave da Raposa, que é composta por Emelec, do Equador, Huracán, da Argentina, e Deportivo Lara, da Venezuela.

“Acho que toda a fase de Libertadores tem um lado positivo e o lado negativo. Para o nosso grupo a dificuldade maior é a viagem à Venezuela, que não tem nenhuma condição, e temos que montar estrutura especial”, analisou em entrevista à Rádio Itatiaia.

O Deportivo Lara é da cidade de Cabudare, a 360 quilômetros da capital Caracas.

Apesar de citar os problemas de logística até o país vizinho, Benecy acredita que o Cruzeiro tem condições de alcançar o seu objetivo, que é o tricampeonato da Libertadores.

“Estamos preparados, o objetivo da atual diretoria, através do Itair (Machado, vice-presidente de futebol), do presidente (Wagner Pires de Sá), é que a gente possa fazer uma campanha melhor que esse não. Fizemos uma campanha boa, tivemos problema sério com arbitragem, esperamos que em 2019 não tenhamos isso. E que a gente tenha um grupo unido, com a competência do nosso treinador. Como o Mano Menezes temos condição de atingir o nosso objetivo”, disse.