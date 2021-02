O quarto filho do técnico Jorge Sampaoli nasceu nesta segunda-feira (8) no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. O garoto, que se chama Bento, já ganhou espaço nas redes sociais do irmão Alejandro, que é fruto de outro relacionamento do treinador alvinegro.

Bento é filho de Sampaoli com a chilena Paula Valenzuela, que ele conheceu no tempo em que trabalhou no futebol chileno, comandando a Universidad de Chile e a seleção do país.

Bento é o quarto filho do treinador argentino e nasceu nesta segunda-feira em Belo Horizonte

Eles já têm outro filho, León, também brasileiro, pois nasceu em São Paulo, em 2019, quando o argentino comandava o Santos.

A sequência de Sampaoli no Atlético não é certa. Ele interessa ao Olympique de Marselha, da França, que chegou a um acordo para a saída do português André Villas-Boas na semana passada.

Até o final desta semana deve chegar às mãos de Sampaoli e seu representantes a proposta do clube francês, que ocupa apenas a nona colocação no campeonato nacional do seu país, com 21 pontos a menos que o líder Lille.