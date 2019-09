Berço da Constituição Argentina e uma das cidades mais populosas do país, Santa Fé respira futebol; mais ainda nesta semana. Taxistas, vendedores, pedestres e muitos dos quase 500 mil habitantes não escondem a ansiedade de ver o Colón, time mais importante da província, superar o Atlético e faça a primeira final internacional de sua história.

Presente na cidade fundada em 1573, a reportagem do Hoje em Dia conversou com alguns moradores e esteve também no Estádio Brigadier General Estanislao López, mais conhecido pelos argentinos como "Cemitério de Elefantes" e com capacidade de aproximadamente 40 mil lugares.

Inaugurado oficialmente em 1946, a casa do Colón recebeu este apelido curiosamente após uma vitória dos donos da casa sobre uma equipe brasileira. Na década de 1960, derrotaram o temido "Santos de Pelé". Além deste triunfo, os adversários do Atlético nesta quinta-feira (19) acumularam outros triunfos contra gigantes do futebol argentino.

Ao se aproximar do estádio, um muro grafitado chama a atenção de quem passa de carro ou caminhando. Com os dizeres "Na cidade, nunca termina o carnaval", o povo de Santa Fé mostra que o futebol é motivo de festa e razão para unir milhares de apaixonados em busca de um importante caneco.

As duas equipes se enfrentam a partir das 21h30 e iniciam a batalha por uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Para se ter ideia da importância desta classificação, o máximo que o Colón avançou num torneio internacional foi às quartas de final da Copa Libertadores, quando acabou superado pelo também argentino River Plate.

Apesar de ser uma cidade de médio porte, Santa Fé apresenta belezas, pontos turísticos, uma arquitetura impressionante e também uma população que se mostra apaixonada pelo rubro-negro. Quando se fala do Galo, inclusive, há um enorme respeito, principalmente pela conquistas de 2013 (Libertadores) e 2014 (Recopa).