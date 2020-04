Prata da casa do Atlético e atualmente defendendo o Everton, da Inglaterra, o meia Bernard apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (24) para responder uma provocação feita pelo representante do Cruzeiro no programa Alterosa Esporte.

Sem citar diretamente o ex-jogador do Galo e que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, Hugão postou no Twitter: Tem jogador aí que representa seu time mesmo... "Jogou no 6x1 e no 7x1... 6+7=13 Não falei quem e nem qual time... Vamos ver se a carapuça vai servir em alguém", brincou.

Não deixando por menos, o "Alegria nas Pernas" - apelido que Felipão deu ao meia - deu a resposta e, de quebra, cutucou o rival em Minas Gerais.

"Legal que vc aprendeu a somar, mas não fico surpreso, depois de tantas dívidas que seu time tem e anda aparecendo a cada dia, eu também estaria bom nisso", escreveu na mesma rede social.

"Aliás, hoje to na PL (Premier League), e caso vocês precisem de dinheiro pra pagar alguma dívida, ou pagar o pai de santo, cê me dá um toque aqui. “Grande” formador de opinião, aquele aBraço. #Pas", acrescentou.