O atacante Berrío, do Flamengo, foi convocado, nesta terça-feira (27), pelo técnico da Seleção da Colômbia, Carlos Queiroz, para os amistosos contra Brasil e Venezuela, respectivamente, nos dias 6 e 10, nos Estados Unidos.

A expectativa era da presença na lista do volante Cuellar, que disputou a última Copa América (2019) e inclusive marcou um gol, na vitória por 1 a 0 contra o Paraguai, na fase de grupos..

Servindo a seleção, Berrío será desfalque na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de Setembro, quando visita o Avaí, na Ressacada em Florianópolis.

O jogador recebeu a notícia no resort na cidade de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, onde o elenco do Flamengo está concentrado para enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Beira Rio na capital gaúcha.

O grupo realizou o último treinamento antes de enfrentar o Colorado. O zagueiro espanhol Pablo Marí falou sobre o jogo decisivo: "uma eliminatória com duas partidas, na primeira ganhamos de 2 a 0, mas acredito que vai ser totalmente diferente. Teremos que ser muito experientes, o técnico Jorge Jesus falou bastante sobre isso. A ideia que ele tem de jogo trabalhamos todos os dias, vendo vídeos, analisando erros. Mas a tática para a partida, deixo para o treinador", disse.

O técnico Jorge Jesus não vai poder contar com o volante Willian Arão, o jogador tomou o terceiro cartão amarelo na vitória em casa por dois a zero, na última quarta-feira (21), no Maracanã. O paraguaio Piris da Motta deverá ser o substituto de Arão, que terá que cumprir suspensão automática.

Orejuela, que atua como lateral-direito no Cruzeiro também foi convocado para a seleção colombiana e vai desfalcar o time mineiro.

Leia mais:

Flamengo reintegra volante Cuéllar