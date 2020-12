Atlético e Cruzeiro homenageam Belo Horizonte pelos 123 anos divulgando comemorações de suas torcidas pelas ruas da cidade

América, Atlético e Cruzeiro usaram as suas redes sociais neste sábado (12) para parabenizarem Belo Horizonte pelos seus 123 anos. Principais clubes da capital mineira, sendo que atualmente a maior rivalidade é entre atleticanos e cruzeirenses, nem sempre foi assim, principalmente no período em que o Campeonato Mineiro era, na verdade, o Campeonato da Cidade.

Entre 1915 e 1957, o Estadual só contou com clubes de fora de Belo Horizonte ou da sua Região Metropolitana em 1933, quando foi implantando o Profissionalismo e aconteceu uma união com a Liga de Juiz de Fora para um torneio, sendo que ele apontaria também o campeão da cidade de cada liga.

Mas neste sábado de festa, enquanto o América optou por homenagear a cidade onde foi fundado em 1912 com mais um episódio da Turma do Coelhão, Atlético e Cruzeiro travaram mais uma batalha da rivalidade colocando as ruas da cidade como palco de comemoração de títulos.

E essa disputa entre Galo e Raposa tem ponto de partida justamente o Campeonato da Cidade, ou Campeonato de Belo Horizonte.

As primeiras seis edições, de 1915 a 1920, contaram apenas com atleticanos, campeão em 1915, e americanos, que venceram de 1916 a 1920, chegando ao penta do que seria o deca.

América fala do aniversário de Belo Horizonte com tirinha da Turma do Coelhão

A partir de 1921, o Palestra Itália entra nessa história, mas vai ganhar a primeira taça apenas em 1928, a primeira das três do tri que foi até 1930.

E o Campeonato da Cidade, após 16 edições, tinha o América com dez títulos (1916 a 1925), e Atlético (1916, 1926 e 1927) e Palestra Itália (1928, 1929 e 1930) com três, cada.

Primeira final

Em 1931, temos a primeira final direta entre atleticanos e palestrinos pela taça, mas ela tem apenas o jogo de ida, no Barro Preto, vencido pelo alvinegro. Na volta, em Lourdes, os donos da casa não tinham contratado um árbitro do Rio de Janeiro, como era o combinado, Além disso, na preliminar entre os aspirantes, aconteceu uma grande pancadaria, com muita gente estranha ao jogo dentro do gramado. E o Palestra Itália se recusou a jogar. O confronto foi remarcado, mas a saída para a FMF, diante de nova recusa, foi dar o título ao Atlético.

Este episódio provocou uma ruptura no Campeonato da Cidade, com duas competições sendo disputadas em 1932. O torneio da Associação Mineira de Esportes Geraes (AMEG), que teve América, Cruzeiro e Villa Nova, foi vencido pelo time de Nova Lima.

O Atlético foi o único grande na competição da Liga Mineira de Desportos Terrestres (LMDT), atual Federação Mineira de Futebol (FMF), e levantou a taça. O Profissionalismo em 1933 uniu os clubes novamente.

Vivendo o maior momento da sua história, o Villa Nova, venceu o Campeonato da Cidade ainda em 1933 e 1934, alcançando um tetracampeonato, sendo que a FMF ainda deve ao Leão do Bonfim uma taça em 1933.

Isso porque o Villa venceu a competição geral, da união das Ligas de Belo Horizonte e Juiz de Fora, e ganhou também o Campeonato da Cidade que considerava apenas os resultados dos jogos entre os clubes da capital e da Região Metropolitana.

O vencedor do Campeonato da Cidade de Juiz de Fora foi o Tupi, que superou Sport e Tupynambás nos confrontos entre eles.

Arrancada alvinegra

A partir de 1936, o Atlético exerce seu período de maior hegemonia no futebol mineiro, e ele acontece no Campeonato da Cidade de Belo Horizonte. Ganha 14 títulos, contra cinco do Cruzeiro, dois do América e um de Villa Nova e Siderúrgica, de Sabará.

Isso considerando que em 1956 a competição teve dois campeões, com a taça dividida entre atleticanos e cruzeirenses após uma batalha judicial pela escalação irregular de um jogador pelo alvinegro na decisão direta entre eles.

No total, foram 44 edições do Campeonato da Cidade, considerando que foram disputados dois em 1932, e 45 campeões, pois o título de 1956 foi dividido entre Galo e Raposa.

O Atlético é o maior campeão da Cidade de Belo Horizonte, com 19 títulos, seguido pelo América, com 12. O Cruzeiro levantou o troféu oito vezes, contra seis do Villa Nova e uma do Siderúrgica.