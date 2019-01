Virada de ano e novidades para todos os lados. Neste último dia de férias dos jogadores do Atlético, a reapresentação já está definida para às 15h do dia 3 (quinta-feira). Na chegada de 2019, quatro jogadores ficam sem contrato no clube, sendo que quatro tem despedidas certas.

No BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, três jogadores deixaram de ser atletas do Atlético, com a reativação do contrato definitivo dos respectivos nomes nos clubes que os emprestaram ao Galo. Matheus Galdezani retorna ao Coritiba, Juninho volta a ser jogador do Palmeiras e até Iago Maidana teve o nome publicado como atleta do São Paulo.

No caso deste, o presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, havia avisado que o Galo já tinha um "pré-acordo" com o São Paulo para ter Maidana em definitivo num contrato de cinco anos. Entretanto, o jogador tem vínculo até julho de 2019 com o time paulista e esta situação precisa se resolver.

O Hoje em Dia havia apurado a presença do Monte Cristo (time da terceira divisão de Goiás) como participante dos direitos econômicos de Maidana, mas Sette Câmara afirmou desconhecer até a existência da agremiação.

"Mas a situação do Maidana é de um empréstimo e temos alinhavada a questão de aquisição definitiva do atleta mais adiante. O Maidana não temos nenhum tipo de dificuldade (...) Nem sei que time é esse. Nós temos apalavrados com o São Paulo. Não tenha dúvida que temos ótima relação com o São Paulo. E isso existe ainda hoje, tá, entre os clubes. Se um presidente de clube me liga e fala: 'Sérgio, está fechado?'. Está fechado. Se for entre presidentes, esquece. Minha palavra, eu morro, mas eu cumpro. Nós já temos situação apalavrada com eles e não teremos problema. Atlético tem ótima relação com o São Paulo", afirmou Sette Câmara, em 11 de dezembro.

O HD entrou em contato com a diretoria do São Paulo para obter informações sobre esta situação do defensor de 22 anos que foi titular ao lado de Léo Silva na classificação à Pré-Libertadores, mas não houve resposta até o momento. Já em contato com outra fonte ligada ao jogador, foi informado que ele ainda tem vínculo com o Atlético. Imagina-se, portanto, que o Galo fará pré-contrato definitivo com Maidana agora (uma vez que faltam apenas seis meses de contrato no São Paulo), e que ele ficará mais seis meses emprestado ao alvinegro. O jogador se encontra de férias em Belo Horizonte, pronto pra se apresentar amanhã na Cidade do Galo.

Quem também se despede do Atlético é Tomás Andrade. O argentino regressa ao River Plate após não ter a opção de compra acionado pelo Atlético. Para tanto, o Galo precisaria desembolsar 3,75 milhões de euros - R$ 16 milhões - algo fora de cogitação.

Em contrapartida, o volante Zé Welison tinha vínculo de empréstimo com o Galo até 31 de dezembro, mas como é a mesma data do contrato defitivo com o Vitória, ele assinará com o Atlético de forma automática.