O primeiro dia do ano começou agitado para o Atlético no quesito "retornos" de jogadores emprestados a outros clubes. Nesta quarta-feira (1), o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF publicou os nomes dos atletas que voltam a ter vínculo com o alvinegro.

O primeiro deles é o meia Edinho, que defendeu o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da equipe de Rogério Ceni, o jogador de 25 anos volta aos planos no Galo, onde fez apenas seis partidas até se lesionar e não ter mais oportunidades.

Já o volante Yago, que também aparece na lista, não pisará na Cidade do Galo. Apesar de retornar do empréstimo junto ao Sport, ele segue para Alagoas, onde defenderá o CSA em 2020.

O zagueiro Nathan, por sua vez, é outro que não está nos planos do alvinegro, mesmo com o vínculo encerrado com o Atlético-GO. A tendência é que o jogador, que atuou como volante na temporada passada, siga no Dragão.

Na lateral-esquerda, quem volta a pertencer ao clube mineiro é o Leonan. Atualmente no Botafogo-SP, ele também não integrará o elenco atleticano. O atleta de 24 anos, ainda não tem o futuro definido e segue um posicionamento dos "patrões".

Na mesma posição, atualmente ocupada por Fábio Santos, outro que aparece no BID é Danilo Barcelos. O lateral, que defendeu o Vasco em 2019, também não deve ser aproveitado. O destino do jogador também segue indefinido.

Outro canhoto que surge no BID é o lateral-esquerdo Mansur. Aos 26 anos, ele também terá outro destino na temporada que se aproxima. Atleta do São Bento em 2019, o jogador chegou ao Atlético em 2015, mas não caiu nos braços da Massa.

No ataque, quem surge como opção é Clayton. Emprestado ao Vasco no meio do ano passado, o atacante pode virar opção para o técnico que será anunciado nos próximos dias e permanecer no grupo do alvinegro.