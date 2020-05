Nascido em Amarantina, distrito de Ouro Preto, um atleticano tem feito sucesso no Youtube, principalmente com os torcedores que moram no interior de Minas Gerais. Morador do bairro Califórnia, em Belo Horizonte, Carlos Toledo, de 65 anos, faz das obras da Arena MRV um verdadeiro reality show.

Buscando atualizar os alvinegros com imagens diárias da nova casa do Galo, ainda em fase inicial de obras, o projetista aposentado, mas ainda em atividade, aprimora o uso de equipamentos de filmagem para oferecer um produto de qualidade aos espectadores.

"De jovem, eu já vinha para BH para ver os jogos, na companhia do meu tio, também atleticano. Ele me levava no Mineirão, ainda nos anos 60. Sou a ovelha negra da família, porque sou o único atleticano. Hoje, meus filhos e netos também torcem pro Galo. Moro no bairro Califórnia, porque há muito tempo eu ouvia que o estádio seria aqui. Vivo este sonho há muitos anos", conta Carlos ao Hoje em Dia.

"Tiro fotos desde antes de se pensar nas obras, na aprovação da prefeitura... Faço mais para o pessoal do interior, que está longe. Todos os dias, às 16h20, depois do trabalho, vou lá fazer as imagens, do lado de fora. Subo no teto do carro, na cerca ou no tapume. Faço o que for. E tem dado certo. Não sabia nem operar câmera de vídeo", acrescenta.

A expectativa é que a Arena MRV seja entregue ao clube em, no máximo, 30 meses. Até lá, sempre que puder, o torcedor seguirá fazendo imagens e mostrando a evolução das obras. O que era apenas uma brincadeira, se tornou serviço de utilidade pública.

Acesse o vídeo abaixo e conheça o canal no Youtube: