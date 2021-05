A derrota por 3 a 1 para o Confiança-SE, neste sábado (29), na Arena Batistão, certamente não foi a estreia que o Cruzeiro esperava no Campeonato Brasileiro da Série B.

Apesar do revés, o confronto marcou o primeiro gol do atacante Bissoli com a camisa estrelado. Acionado no intervalo, quando a Raposa já tinha dois jogadores a menos, o camisa 29 aproveitou cobrança de escanteio e balançou as redes de cabeça.

No decorrer da etapa complementar o time celeste não conseguiu suportar a pressão dos donos da casa e sofreu mais dois gols.

Após o confronto, Bissoli lamentou o insucesso em Aracaju, mas destacou a postura da equipe, que atuou por mais de um tempo em inferioridade numérica.

“Infelizmente, o resultado não foi positivo. Mas nosso time demonstrou que tem qualidade. Até a primeira expulsão, a gente controlava o jogo. A gente teve um pênalti que na minha visão foi. Seria um jogo totalmente diferente. Mesmo com dois a menos, demonstramos que temos força”, disse o atacante, em entrevista ao canal Premiere.

O próximo compromisso do Cruzeiro na Série B será no dia 6 de junho, às 18h15, contra o CRB, no Mineirão.

Antes, a equipe celeste encara o Juazeirense-BA, na próxima quinta-feira, às 16h30, novamente no Gigante da Pampulha, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

