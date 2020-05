"Prazer. Eu sou o novo presidente do Cruzeiro". Foi mais ou menos assim que Sérgio Santos Rodrigues se apresentou ao grupo de jogadores e à comissão técnica da Raposa, nesta sexta-feira (29). Eleito para ocupar o cargo, pelo menos, até o fim da temporada, o advogado, que já havia atuado em várias áreas do clube em anos anteriores, prometeu blindagem total e 'virar noites' para reerguer o clube.

"Aos poucos vamos conversando, pois não quero atrapalhar o treino. O sangue que vocês darão dentro de campo, a nossa equipe dará fora dele. Vamos defendê-los até quando não pudermos mais. Não vamos perder mais pontos fora de campo. A nossa parte nós vamos fazer", disse o novo mandatário aos atletas.

"Perdi as últimas eleições, mas estou voltando neste momento que, sem dúvida alguma, é o mais difícil da história do Cruzeiro. Mas tenho certeza que é de passagem, pela grandeza do clube. Já já voltaremos para o lugar do qual jamais deveríamos ter saído. É igual um casamento para mim. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença", acrescentou.

Aproveitando o momento, Rodrigues apresentou Deivid como novo diretor técnico do clube celeste.

"Trouxemos o Deivid, que foi atleta do Cruzeiro e também auxiliar e técnico. Ele vem somar com o Drubscky e com o Enderson. Ele tem nossa total confiança", disse o presidente.

Por fim, Sérgio Santos Rodrigues destacou que confia na qualidade do grupo e que a Raposa voltará à elite do futebol nacional para 2021.

"Todo mundo achava que o Cruzeiro era terra arrasada. Não é. Vamos reconstruí-lo com credibilidade. Vamos correr atrás todos os dias e vocês farão parte disso. Todo mundo que achava que o Cruzeiro tinha acabado, vai morrer de raiva. Quem falou que demoraríamos 5 ou 10 anos para subir, vai morrer de raiva. Subiremos muito bem e ano que vem vamos ser muito competitivos. Estamos de passagem na Série B; isso é coisa para outros times", finalizou.

Confira, na íntegra, a apresentação de Sérgio Santos Rodrigues: