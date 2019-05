Investigações que chegam de todos os lados, da Polícia Civil, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Clube sob os olhares da Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa), que também já acompanha os desdobramentos das apurações realizadas pelas autoridades por supostas movimentações irregulares envolvendo a inclusão de direitos econômicos de jogadores como garantia de empréstimos.

Mergulhado em uma grave crise, o Cruzeiro busca alternativas para “voltar a respirar” tranquilamente. E para sair desse momento complicado, a saída mais fácil é bem caseira. Para isso, dependerá bastante de Mano Menezes e seus comandados.

O técnico precisará usar toda sua experiência nesse momento de turbulência para retomar a blindagem aos jogadores e buscar o máximo de títulos possíveis na temporada.

É que o “mar de dinheiro” das premiações milionárias oferecidas pela Conmebol e CBF aliviaria um pouco as contas que estão completamente no limite.

Tarefa que não é fácil, já que concomitantemente à crise nos bastidores administrativos, o treinador precisará tirar o time de um cenário de baixa-estima e futebol bem aquém da expectativa. Cenários completamente ligados e, por isso, o baixo rendimento da equipe no gramado.

Até aqui nesta temporada, disputando as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil, e ocupando apenas a 16ª posição da Série A, o Cruzeiro tem assegurados quase R$ 30 milhões, menos da metade dos R$ 73 milhões de 2018, graças principalmente ao hexacampeonato da Copa do Brasil.

Os títulos das três competições (Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil ) ainda em disputa significariam quase R$ 180 milhões nos cofres cruzeirenses. Segundo informações, não confirmadas pela diretoria cruzeirense, pois o clube não divulgou a previsão orçamentária para este ano, a estimativa é se arrecadar pelo menos R$ 90 milhões com premiações em 2019.

É impossível chegar a este valor sem vencer pelo menos uma das duas copas, o que cria a dependência do tricampeonato da Libertadores ou do hepta da Copa do Brasil.

Esses R$ 90 milhões que o Cruzeiro planeja arrecadar com prêmios das competições que disputa em 2019 são praticamente o valor que a Raposa contraiu de empréstimos no ano passado, o maior deles dando como garantia cotas de televisão futuras, para “sobreviver” a um cenário de aumento de dívidas que se acentua com gravidade desde o início desta década.

CONSELHO

O presidente do Conselho Deliberativo, Zezé Perrella, deu prazo de cinco dias para a diretoria apresentar os documentos que não tinham sido entregues ao Conselho Fiscal, que teve a renúncia de todos os seus membros (efetivos e suplentes).

Ele marcou ainda para 13 de junho a eleição do novo Conselho Fiscal cruzeirense.

REAÇÃO

Um grupo de 111 conselheiros criou na última quarta-feira o movimento Pró Cruzeiro Transparente, que defende acesso às informações do clube e o esclarecimento das denúncias. Eles garantem não ser situação ou oposição, mas apenas um grupo preocupado com o futuro do clube.

Ainda na noite da última quarta, o presidente Wagner Pires de Sá comandou uma reunião com conselheiros no Barro Preto.