O Athletico Paranaense está classificado às oitavas de final da Copa Libertadores. Derrotado pelo Jorge Wilstermann por 3 a 2 em Cochabamba, nesta quarta-feira, o time avançou com uma rodada de antecedência por causa do empate por 2 a 2 entre Tolima e Boca Juniors, na Colômbia, em Ibagué.



Com isso, o Athletico-PR está garantido na próxima fase, pois lidera o Grupo G com nove pontos, seguido pelo Boca, com oito, além de Tolima e Jorge Wilstermann, com cinco. Na rodada final da chave, o time paranaense vai jogar em La Bombonera contra a equipe argentino precisando de um empate para avançar às oitavas de final na liderança do grupo. Na Bolívia, o Wilstermann terá pela frente o Tolima.



Atuando em casa, o Tolima abriu 2 a 0, com gols marcados por Alex Castro, aos 12, e Marco Perez, aos 20 minutos do primeiro tempo. Mauro Matias Zarate, aos 35, e Dario Benedetto, aos 44, convertendo cobrança de pênalti, arrancaram o empate para o Boca, o resultado que o Athletico-PR precisava para se garantir nas próxima fase da Libertadores.



GRÊMIO PRECISA SÓ EMPATAR - O Grêmio só precisa empatar na rodada final do Grupo H para avançar às oitavas de final. Um dia após vencer o Libertad por 2 a 0, no Paraguai, o time gaúcho foi favorecido nesta quinta-feira pelo empate por 1 a 1 entre Rosario Central e Universidad Católica, na Argentina. Fuentes abriu o placar para os chilenos aos 22 minutos do primeiro tempo, com Fuenzalida fazendo contra para o time argentino aos 33 da etapa final.



O resultado eliminou o time da casa, lanterna da chave com apenas dois pontos. O Libertad, com 12 pontos, já estava classificado e com o primeiro lugar do grupo garantido. Grêmio e Universidad Católica somam sete pontos, com os gaúchos à frente pelo saldo de gols - 2 a -2. E os times vão se enfrentar em 8 de maio em Porto Alegre valendo a vaga na próxima fase.