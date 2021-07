Houve reclamação pelo gol bem anulado no jogo de ida, em La Bombonera. E tumulto por mais um tento novamente bem anulado na partida de volta, no Mineirão. Os jogadores do Boca Juniors não tinham o que reclamar após dois empates em 0 a 0 e a eliminação nos pênaltis para o Atlético, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Mas reclamaram. Pior: apelaram.

Antes de o VAR agir e, corretamente, anular o gol de Weigandt no segundo tempo do embate desta terça (20), os argentinos já tinham criado uma confusão contra atletas e comissão técnica do Alvinegro. Após o lance, voltaram a reclamar. Ao fim do confronto, arrumaram mais briga na zona mista e nos vestiários.

A Polícia teve que agir para conter os hermanos, que deixam o Mineirão derrotados no campo e sem ter com que reclamar. Apesar de ficar claro que passarão a semana reclamando.