Clássico deste domingo terá bola especial pelo centenário do clássico

As redes sociais explodiram antes do clássico entre Cruzeiro e Atlético deste domingo (11), confronto que marca a comemoração dos 100 anos do confronto, que teve a primeira partida em 17 de abril de 1921. A imagem da bola especial do jogo, preparada pela Federação Mineira de Futebol (FMF) com os escudos dos dois clubes, aparecia com o cruzeirense contendo apenas quatro esrelas.

As sete bolas que serão utilizadas na partida das 16h, no Mineirão, pela nona rodada do Estadual, já estão no estádio. E não há erro no objeto do desejo de colecionadores, com o escudo cruzeirense com as cinco estrelas.