O presidente Jair Bolsonaro (PSL) assistiu na tarde deste domingo ao jogo entre Flamengo e Palmeiras na casa de Silvio Santos, apresentador e proprietário do SBT. O jogo foi no Maracanã e valeu pelo Campeonato Brasileiro. Bolsonaro costuma vestir camisas de diversos clubes brasileiros, inclusive a do Flamengo, mas ele se diz torcedor do Palmeiras e Botafogo. Estes são seus times do coração.



A equipe alviverde, de Felipão, perdeu por 3 a 0 no confronto válido pela 17ª rodada do Brasileirão, e aumentou a turbulência dentro do clube, que começou com a eliminação na Copa Libertadores na última terça-feira, diante do Grêmio, que despachou o time paulista da competição com uma vitória por 2 a 1, no Pacaembu.



O encontro de Bolsonaro com Silvio Santos contou também com a presença do jogador do São Paulo, Alexandre Pato, que é casado com a filha do dono do SBT, Rebeca Abravanel. O registro foi postado no Facebook do próprio presidente da República.



Antes do encontro, Bolsonaro havia passado por uma avaliação médica, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e confirmado a necessidade de ser submetido a uma nova cirurgia nos próximos dias. A causa da operação é para correção de uma hérnia incisional no local das últimas intervenções cirúrgicas - ele sofreu um atentado com faca durante um de seus comícios antes de ser eleito.



Depois da avaliação médica, o presidente participou de culto evangélico no Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, na zona leste da capital paulista. Lá, Bolsonaro foi ungido pelo bispo Edir Macedo e não fez nenhum discurso. Ele nada comentou sobre a derrota do seu Palmeiras.