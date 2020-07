Com mais de 700 mil visualizações do jogo-treino contra o América e outras mais de 400 mil da live de lançamento dos uniformes 2020, o Atlético sentiu a força do torcedor no canal oficial no Youtube e, com isso, levou à diante a ideia do 'ingresso' virtual. Com os portões fechados no retorno das competições, o clube decidiu comercializar ingressos de uma forma diferente. A grande arrecadação Superchat - esta não divulgada pelo clube -, inclusive, mostrou que isso é possível.

Apesar de não poder ter a presença da Massa, o alvinegro exibirá bonecos (banners) com imagem dos apaixonados torcedores. Os preços vão varia de R$ 45 a R$ 130.

Confira os detalhes:

Sócios: galonaveia.com.br

Galo na Veia Preto + Galo na Veia Kids: venda de 19 a 28/7 (12h) -

Galo na Veia Prata: venda de 22 a 28/7 (12h).

Galo na Veia Branco: 24 a 28/7 (12h).

Não sócios: futebolcard.com.br

- 27 e 28/7 (12h)

As vendas se encerram no dia 28, às 12h.

PREÇOS

Galo na Veia Preto: R$45,00

Galo na Veia Prata: R$55,00

Galo na Veia Branco: R$65,00

Não sócio: R$130,00

Além da foto na arquibancada, o participante ganhará um ingresso físico de cada uma das partidas e, depois dos três jogos inclusos no pacote, poderá ficar com o seu boneco personalizado.

Os detalhes para a retirada dos bonecos serão divulgados posteriormente.