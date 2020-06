Alemão. Este é o apelido de Junior Alonso, zagueiro paraguaio de 27 anos, que deve ser oficializado como novo reforço do Atlético ainda já na próxima semana. Emprestado pelo Lille, da França, ao Boca Juniors, da Argentina, ele tem o vínculo com os Xeneizes se encerrando na próxima terça-feira (30).

De acordo com o Globoesporte.com, a diretoria do alvinegro chegou em acordo com os franceses e, com isso, o "pupilo" do técnico César Farías - o treinador venezuelano foi o responsável por Alonso trocar a lateral-esquerda pela zaga - será o sexto reforço da 'Era Sampaoli".

Atual técnico da Seleção Boliviana, Farías comandou Junior Alonso no Cerro Porteño, do Paraguai.

"Me haviam dito naquela época que ele (Alonso) seria o melhor zagueiro central do futebol paraguaio e não se equivocaram", disse o treinador em entrevista à Rádio AM1120, de Assunção.

Para tirá-lo do Lille, o Atlético, mais uma vez, conta com ajuda de parceiros (família Menin). O acordo com os franceses gira na casa dos 3 milhões de Euros (R$ 18 milhões na cotação atual). Ele deve assinar vínculo de quatro temporadas com o clube brasileiro.