Um dos destaques do Botafogo em 2019, quando estava emprestado pelo Atlético, o zagueiro Gabriel voltou a ser alvo do alvinegro carioca para a temporada 2021, quando, provavelmente, o clube amargará a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Pouco utilizado desde que retornou ao Galo, no ínicio do ano passado - ele participou de apenas 20 partidas -, Gabriel atualmente é segunda opção de banco em Minas Gerais. De acordo com informação recebida pelo Hoje em Dia, a intenção do Botafogo era de uma troca, provavelmente por empréstimo, envolvendo o prata-da-casa atleticano com o também zagueiro Marcelo Benevenuto, também de 25 anos.

Contudo, ainda conforme apurou a reportagem, as conversas foram prontamente encerradas e não é de interesse da diretoria atleticana esta troca; pelo menos neste momento.

Em busca de zagueiro no mercado da bola, o diretor-executivo Rodrigo Caetano acionou Carlos Leite, empresário de Maicon, ex-São Paulo, Porto e Galatasaray, para sondar quanto o atleta custaria aos cofres do clube. O jogador de 32 anos está sem clube e, curiosamente, atuou com Hulk, em Portugal, e com Mariano, na Turquia. Ele, inclusive, estaria muito disposto a desembarcar em BH para assinar com o alvinegro.