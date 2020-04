O amor do ator Daniel de Oliveira pelo Atlético já não é segredo para ninguém. Contudo, durante a live promovida pela TV Galo nesta quinta-feira (16), ele trouxe uma surpresa bem interessante. Com o assunto "Arena MRV" em alta, o belo-horizontino de 42 anos contou uma novidade para os torcedores do Alvinegro.

Figura conhecida nas telinhas e também em alguns jogos do clube de coração, Daniel revelou que adquiriu um terreno no bairro Califórnia, onde montará um bar temático. O bom e velho tropeirão, o tradicional espetinho e a indispensável cerveja gelada terão como "cereja do bolo" uma atração especial: o ator e, agora, empreendedor, pensa em colocar uma trave no estabelecimento, para que os torcedores disputem cobranças de pênalti antes de entrar na Arena.

“Caí na sorte de ter um lote em frente da rampa de acesso, na rua Cristina (Maria) de Assis, pela Caixa Econômica Federal. Quando eu liguei para a Caixa Econômica para saber desse lote, estava na semana do leilão. Então foi muita sorte para pegar esse lote”, contou o ator.

Desenvolvendo o projeto, Daniel deixou mistério no ar em relação ao nome do estabelecimento. Segundo ele, só será divulgado após o registro.