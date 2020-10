Um dia após o empate em 1 a 1 entre Atlético e Fluminense, no Mineirão, o Bragantino deu uma ajudinha ao Galo na briga pelo título. Na noite desta quinta-feira (15), o time paulista empatou com o Flamengo no Maracanã, pelo mesmo placar, e impediu o rubro-negro de assumir a ponta.

Os gols saíram no segundo tempo. A equipe de Bragança Paulista abriu o marcador com menos de 1 minuto, através de Claudinho, e o os cariocas chegaram à igualdade com Lincoln, aos 24 minutos.

O Fla soma 31 pontos, assim como Galo e Internacional, mas fica atrás de ambos, pois perde para o alvinegro no número de vitórias (10 a 9) e para o Colorado no saldo de gols (13 a 7). O Atlético possui uma partida a menos que os rivais.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Corinthians, no Itaquerão, no domingo, às 16h. No mesmo dia, só que às 18h15, o Inter recebe o Vasco, no Beira-Rio. O Galo joga na segunda-feira, diante do Bahia, no Pituaçu, às 20h.