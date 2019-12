O Cruzeiro precisa e muito de dinheiro, já que a crise política e a irresponsabilidade financeira das últimas diretorias dizimou as contas do clube. E uma negociação envolvendo o Grêmio pode render uma boa quantia ao time estrelado. É que o Red Bull Bragantino, recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, tem interesse no polivalente Thonny Anderson, revelado pela Raposa, mas que hoje pertence ao Tricolor Gaúcho.

Meia-atacante de origem, mas escalado como centroavante em algumas oportunidades, Thonny Anderson tem a maior parte de seus direitos econômicos ligados ao Grêmio (50%). O Cruzeiro ainda detém 20% do jogador e por isso o clube mineiro pode faturar caso o negócio envolvendo uma possível ida do atleta ao interior de São Paulo aconteça.

Sem muito espaço com o técnico Renato Gaúcho, Thonny Anderson foi emprestado ao Athletico-PR em maio deste ano para ganhar minutagem em campo. Com a camisa do Furacão o jovem que está prestes a completar 22 anos marcou quatro gols em 27 jogos.

Fala-se no Rio Grande do Sul que o Grêmio pode usar mais Thonny Anderson em 2020, principalmente pelo fato de o Tricolor ter em mente que o início do Campeonato Gaúcho possa ser disputado com uma equipe alternativa, formada por jovens da base, reservas e alguns outros atletas.

No entanto, o Hoje em Dia apurou que a vontade de Thonny Anderson é jogar mais como titular e ter oportunidade de ganhar espaço e maior projeção. Por isso a possibilidade de acertar com o Bragantino, equipe que se organizou e agora está vinculada à multinacional Red Bull.

O Red Bull Bragantino é um dos braços esportivos da gigante internacional, que tem grandes clubes sob sua tutela, entre esses o RB Salzburg, na Áustria, o RB Leipzig, na Alemanha, e o New York Red Bulls, nos Estados Unidos.