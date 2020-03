A eleição que vai definir o responsável por finalizar o atual mandato no Cruzeiro já tem duas chapas praticamente definidas, e os candidatos que se colocam à disposição para dirigir o clube até o fim de 2020 - com possibilidade de reeleição para mais um triênio -, o advogado Sérgio Santos Rodrigues, e também o empresário Emílio Brandi, já divulgaram nomes dos vices-presidentes.

Nesta segunda-feira foi a vez de Brandi revelar o nome de seus dois vices diretos. Vão compor à chapa do sobrinho do ex-presidente cruzeirense Felício Brandi o 1° vice-presidente Celso Luiz Chimbida e o 2° vice Anísio Ciscotto.

Celso Luiz Chimbida é um dos cinco conselheiros que renunciaram ao cargo de membro do Conselho Fiscal do clube no ano passado, após escandâlos envolvendo a administração do ex-presidente Wagner Pires de Sá, que renunciou ao cargo no fim de 2019.

Na primeira reunião do conselho cruzeirense neste ano, em 6 de fevereiro, Chimbida fez um discurso acalorado e disse que o momento era de "purificar o Cruzeiro": "Nós não podemos simplesmente passar a mão no que aconteceu”, disse fazendo referência aos desmandos da última presidência.

Anísio Ciscotto é conselheiro nato do Cruzeiro e presidiu o Conselho Fiscal do clube entre 2009 e 2014. Ativo nas redes sociais, Ciscotto também é membro do Núcleo Dirigente Transitório, o "Conselho Gestor", que assumiu a administração celeste após o pedido de renúncia de Wagner Pires de Sá e seus vices.

Outra chapa

Na semana passada o outro candidato, Sérgio Santos Rodrigues, também revelou um dos integrantes da "cabeça" de sua chapa. Trata-se do 1º vice, o conselheiro nato Lidson Potsch Magalhães, médico com mais de 30 anos dentro do Conselho Deliberativo do clube.

Lidson Potsch tem história antiga no Cruzeiro. Ele foi vice-presidente do departamento médico azul na gestão de Benito Masci e ficou nesse cargo por quatro mandatos. Potsch ainda foi vice-presidente do Conselho Deliberativo, como consta no plano de governo divulgado por Sérgio Santos Rodrigues.

Santos Rodrigues divulgou apenas o nome do seu 1º vice-presidentem. Falta a confirmação do segundo componente da cabeça da chapa, o conselheiro que ocupará o posto de 2º vice. E esse nome, segundo apurou o Hoje em Dia, está sendo escolhido de forma bem criteriosa.

Nos bastidores há um 'murmurinho' de que Ubirajara Pires Glória, também membro do Conselho Fiscal que entregou o cargo no ano passado, teve o nome cogitado. No entanto não há nada certo, com o "Bira" sendo apenas uma das possibilidades.

A intenção é escolher um candidato de "lisura", mas que também possa "puxar voto", segundo uma fonte ouvida pelo HD.