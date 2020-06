“O gol que decidiu a partida deve-se a Tostão. Ele tentou um chute despretensioso, desviado por Labone. Recuperou a bola, tabelou com Paulo Césr, livrou-se de Ball, Moore e Wright e, sem olhar, girou cruzando a bola para o meio da área. Ela caiu bem nos pés de Pelé, que a puxou para seu pé direito. Pressentindo Jair à sua direita, o Rei deu um leve toque. Jair olhou bem a posição de Banks, que desta vez não fez milagre: 1 a 0. Um gol merecidamente comemorado”. Esta é a descrição da vitória mais difícil da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, o 1 a 0 sobre a Inglaterra, na segunda rodada da primeira fase, que completa neste domingo (7) exatamente 50 anos. O texto é do livro “Todos os jogos do Brasil”, que tem como autores Ivan Soter, André Fontenelle, Mario Levi Schwartz, Dennis Woods e Valmir Storti.

Tostão fez grande jogada no gol do Brasil na vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em 7 de junho de 1970, pelo Grupo 3 da primeira fase da Copa do México

Este lance aconteceu num momento em que Roberto, atacante reserva da Seleção, aquecia na beirada do campo para entrar justamente no lugar de Tostão, que com essa jogada genial assegurou sua titularidade como centroavante improvisado do time de Zagallo.

O Brasil x Inglaterra era o jogo mais aguardado da primeira fase da Copa do Mundo de 1970. Isso porque reunia os dois últimos campeões mundiais, pois os brasileiros ganharam a competição em 1958 e 1962, e os ingleses em 1966.

Além disso, a partida era uma decisão antecipada do Grupo 3, que pode ser considerado o da morte daquele mundial. Na primeira rodada, a Seleção Brasileira tinha feito 4 a 1 na Tchecoslováquia, e a Inglaterra tinha superado a Romênia por 1 a 0.

Defesa

Além deste gol de Jairzinho, este Brasil x Inglaterra ficou marcado por outro lance. Ainda no primeiro tempo, Jairzinho cruzou da direita, pelé subiu muito mais que Wright e cabeceou para o chão. O goleiro inglês Banks, de mão trocada, mandou a bola para escanteio.

Jairzinho superou Banks, um dos grandes goleiros do futebol mundial em 1970, no gol da vitória brasileira em 7 de junho de 1970

Esta jogada é um dos gols que Pelé não fez e entraram para a história desta Copa do Mundo de 1970. Além disso, a defesa de Banks é considerada por muitos como a maior da história do torneio em todos os tempos.

Campeã mundial quatro anos antes, a Inglaterra tinha um time ainda mais forte que em 1966. E teve chances de pelo menos empatar com o Brasil, com Félix fazendo grande defesa em cabeçada de Lee, e Ball acertando o travessão brasileiro.

Na última rodada, a Seleção Brasileira garantiu a primeira posição do Grupo 3 vencendo a Romênia por 3 a 2. A Inglaterra também se classificou às oitavas, mas na segunda posição da chave, fazendo 1 a 0 na Tchecoslováquia.

A FICHA DO JOGO

BRASIL 1

Félix; Carlos Alberto Torres, Brito, Piazza e Everaldo; Clodoaldo e Rivellino; Jairzinho, Tostão (Roberto), Pelé e Paulo César. Técnico: Zagallo

INGLATERRA 0

Banks; Wright, Labone, Bobby Moore e Cooper; Murlley e Bobby Charlton (Astle); Ball, Lee (Osgood), Peters e Hurst. Técnico: Alf Ramsey

DATA: 7 de junho de 1970

MOTIVO: Segunda rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo de 1970

LOCAL: Estádio Jalisco (Guadalajara)

GOL: Jairzinho, aos 15 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Avraham Klein (Israel)

CARTÃO AMARELO: Lee (Ingalterra)

PÚBLICO: 66.843