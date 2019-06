Foi um passeio. Com um futebol leve, objetivo e eficiente o Brasil goleou Honduras por 7 a 0, nesse domingo (9), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no último amistoso antes da estreia na Copa América.

Os gols da Seleção foram marcados por Gabriel Jesus (duas vezes), Thiago Silva, Philippe Coutinho, David Neres, Roberto Firmino e Richarlison.

Além da boa atuação, a vida do time comandado pelo técnico Tite foi facilitada pela expulsão do atacante Quioto, ainda no primeiro tempo, após falta dura no volante Arhur.

O volante do Barcelona, inclusive, teve que deixar o gramado após o lance, sentindo muitas dores no pé direito, dando lugar a Allan.

Mesmo com a superioridade númerica em campo e com a grande vantagem no placar, o Brasil manteve a intensidade durante toda a partida, buscando o gol até os minutos finais, deixando claro que queria deixar para trás a má impressão deixada nos últimos amistoso, em que o time apresentou um rendimento abaixo do esperado.

Visivelmente com um ambiente mais leve, a Seleção Brasileira agora volta o foco para a estreia na Copa América, contra a Bolívia, na próxima sexta-feira (14), às 21h30, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 7X0 HONDURAS

MOTIVO: Amistoso de preparação para a Copa América

LOCAL: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

ÁRBITRO: Andrés Cunha, auxiliado por Gabriel Popovits e Carlos Barreiro (todos do Uruguai);

VAR: Daniel Fedorczuk

GOLS: Gabriel Jesus, aos 7 minutos do primeiro tempo e aos 2 minutos do segundo tempo; Thiago Silva, aos 12 minutos e Philippe Coutinho, aos 36 minutos do primeiro tempo; David Neres, aos 10 minutos do segundo tempo, Roberto Firmino, aos 19 minutos do segundo tempo, Richarlison, aos 25 minutos do segundo tempo (Brasil)

CARTÕES AMARELOS: Casemiro (Brasil); Rojas (Honduras)

CARTÃO VERMELHO: Quito (Honduras)

RENDA: 16.521

PÚBLICO: 1.202.890,00

BRASIL: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos (Éder Militão) e Filipe Luís; Casemiro (Fernandinho), Arthur (Allan) e Philippe Coutinho (Everton); David Neres, Richarlison e Gabriel Jesus (Roberto Firmino). Técnico: Tite

HONDURAS: Luis López; Crisanto, Henry Figueroa, Maynor Figueroa e Izaguirre; Bryan Acosta (Álvarez), Garrido e Alexander López; Elis, Rojas (Chirinos) e Quioto. Técnico: Fabián Coito