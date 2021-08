A seleção brasileira feminina de vôlei vai em busca do terceiro ouro olímpico da sua história. Nesta sexta-feira (6), o Brasil venceu a Coreia do Sul, por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/16 e 25/16. Agora, a equipe lutará pelo ouro, no domingo (8), às 1h30 (de Brasília) diante da seleção dos Estados Unidos.

O Brasil entrou em quadra poucas horas após a oposta Tandara ser suspensa pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). De acordo com a entidade, a atleta cometeu "potencial violação da regra antidopagem”. O exame foi realizado em 7 de julho, no centro de treinamento da CBV em Saquarema. Tandara já deixou o Japão rumo ao Brasil.

O Brasil possui dois ouros e dois bronzes na história da modalidade em jogos olímpicos. Além da perda de Tandara, a levantadora Macris vem se recuperando de uma lesão no tornozelo em meio ao torneio. A seleção chega à final após liderar o grupo A, de forma invicta, e passar por Rússia e Coreia nas quartas e na semi.