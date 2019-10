O Brasil garantiu sua segunda medalha de ouro nos Jogos Mundiais de Praia, que acontecem em Doha, no Catar. A responsável por este feito foi Kamila Barbosa na categoria dos 50kg do beach wrestling.

Para alcançar esta conquista Kamila derrotou nesta segunda-feira (14) a nigeriana Miesinnei Mercy na decisão.

Kamila Barbos ganhou na categoria dos 50kg do beach wrestling

Primeiro ouro

A primeira medalha de ouro do Brasil no evento foi conquistada no último domingo com Ana Marcela Cunha na prova de 5km das maratonas aquáticas. Para ficar com a vitória, a baiana de 27 anos terminou a prova com o tempo de 59m51s.

