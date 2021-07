A seleção brasileira masculina de futebol segue em busca do sonho do bicampeonato olímpico. Para isso, precisa passar pelo Egito, neste sábado, às 7h, em Saitama, pelas quartas de final do torneio. Quem avançar encara o vencedor de Coreia do Sul e México na semifinal.

O Brasil chega às quartas após avançar em primeiro lugar no grupo D. A seleção venceu a Alemanha e a Arábia Saudita e empatou com a Costa do Marfim, somando sete pontos.

Já o Egito foi o segundo no grupo C, que tinha, ainda, Argentina, Austrália e Espanha. Os egípcios empataram com os espanhóis, perderam para os argentinos e derrotaram os australianos.

Para o jogo deste sábado, o técnico André Jardine não permitiu que a imprensa acompanhasse as atividades em tempo integral, diferentemente do que vinha acontecendo nas Olimpíadas.

O volante Douglas Luiz retorna de suspensão para enfrentar o Egito. Assim, Matheus Henrique, ao que tudo indica, volta a ser opção no banco de reservas.

Provável Brasil: Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos, Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Claudinho, Antony; Matheus Cunha e Richarlison. Técnico: André Jardine.