A seleção brasileira ainda não venceu após a conquista da Copa América, mas os mais recentes tropeços não alteraram a sua colocação no ranking da Fifa. Nesta quinta-feira (24), a entidade atualizou a sua lista, após a disputa de 184 jogos entre seleções, com a equipe dirigida por Tite permanecendo em terceiro lugar, com 1.715 pontos.

Seleção tentará se reabilitar em novembro, quando terá pela frente a Argentina



São quatro pontos a menos do que no ranking anterior, algo pouco relevante para mudar o posto do Brasil que nas últimas semanas disputou amistosos contra Senegal e Nigéria, nos dias 10 e 13, em Cingapura, empatando ambos por 1 a 1.



A seleção tentará se reabilitar em novembro, quando terá pela frente a Argentina, a nona colocada do ranking, e a Coreia do Sul, a número 39 do mundo, em amistosos agendados para os dias 15 e 19 de novembro, em Riad e Abu Dabi, respectivamente. E Tite fará a convocação do Brasil para esses compromissos nesta sexta-feira.



O ranking continua sendo liderado pela Bélgica, que está com 1.755 pontos e neste mês se classificou à Eurocopa, além de ter vencido os dois jogos que fez pelo torneio classificatório, contra San Marino (9 a 0) e Casaquistão (2 a 0). E a atual campeã mundial França permanece em segundo lugar, com 1.726 pontos, após superar a Islândia (1 a 0) e empatar com a Turquia (1 a 1) em seus compromissos mais recentes.



Logo atrás do Brasil está a Inglaterra, com 1.651 pontos. E o Uruguai ascendeu ao quinto lugar, depois de disputar dois amistosos contra o Peru, com uma vitória (1 a 0) e um empate (1 a 1), deixando para trás Portugal, que em outubro venceu Luxemburgo (3 a 0), mas perdeu para a Ucrânia (2 a 1) nas Eliminatórias para a Eurocopa.



Outra troca de posições se deu entre Croácia, agora a sétima colocada, e a Espanha, em oitavo lugar. E a Argentina também ascendeu um posto, para o nono, deixando para trás a Colômbia, que passou a fechar o Top 10 ranking da Fifa.



A próxima atualização da lista foi agendada pela entidade para 28 de novembro.



Confira a classificação do ranking da Fifa:



1) Bélgica, 1.755 pontos

2) França, 1.726

3) Brasil, 1.715

4) Inglaterra, 1.651

5) Uruguai, 1.642

6) Portugal, 1.632

7) Croácia, 1.631

8) Espanha, 1.625

9) Argentina, 1.617

10) Colômbia, 1.615

11) México, 1.613

12) Holanda, 1.602

13) Suíça, 1.604

14) Dinamarca, 1.599

15) Itália, 1.593

16) Alemanha, 1.586

17) Chile, 1.579

18) Suécia, 1.563

19) Peru, 1.548

20) Senegal, 1.546