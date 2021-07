Depois de duas vitórias emocionantes sobre Tunísia e Argentina, a Seleção Brasileira masculina de vôlei conheceu sua primeira derrota na Olimpíada de Tóquio. Nesta quarta-feira (28), o time verde-amarelo não foi páreo para a Rússia e perdeu por 3 sets a 0 (25/22, 25/20 e 25/20).

A equipe comandada por Renan Dal Zotto agora volta suas atenções para os dois últimos desafios da fase de grupos, contra EUA, nesta sexta-feira (quinta, 23h05, no Brasil), e França, no domingo (sábado, 23h05, no Brasil).

O jogo

O primeiro set foi acirrado em muitos momentos. No final, a equipe verde e amarela tentou encostar no placar, mas viu a Rússia, que joga sob bandeira neutra de Atletas Russos por conta da punição do escândalo do doping, fechar em 25 a 22.

A segunda parcial teve os russos soberanos novamente, com os brasucas errando bastante, com bolas para fora e parando no bloqueio adversário, e numa atuação irregular de atletas como o oposto Wallace. Resultado: 25 a 20.

No terceiro set, o oponente continuou a ditar o ritmo e venceu por 25 a 20. No fim das contas, em Brasil e Rússia, foi a Rússia quem levou a melhor e segue líder.