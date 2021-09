Após perder a medalha de bronze para os argentinos na Olimpíada de Tóquio 2020, a seleção brasileira de vôlei masculino sentiu um gostinho de revanche na final do Campeonato Sul-Americano 2021. Na partida final realizada em Brasília na manhã deste domingo (5), o Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 24/26, 25/18 e 25/18, e conquistou o 33º título da competição.

Em votação realizada no site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o líbero Maique foi escolhido pelo público como o melhor jogador da final e ficou com o Troféu VivaVôlei.

“Sou muito elétrico até no dia a dia e tento colocar essa minha alegria dentro de quadra para contagiar o time. A renovação é sempre importante e estou muito feliz com esse título. A sensação de estar na seleção e representar o nosso país é indescritível. Quero agradecer a toda comissão técnica, aos jogadores e aos torcedores por todo o apoio”, comemorou Maique em entrevista ao site da CBV.

O levantador Bruninho foi eleito o melhor jogador do Sul-Americano. Ele falou sobre a conquista, já pensando no bom início do ciclo olímpico para Paris 2024.

“Sabemos da responsabilidade que é vestir a camisa da seleção brasileira e nos dedicamos muito para isso buscando vencer sempre que é possível. Foi uma conquista muito importante para dar moral aos mais jovens como o Vaccari e o Adriano que foram muito bem. Começamos um novo ciclo com o pé direito. O Brasil entra sempre para vencer e quando conquistamos esse objetivo é muito bom”, disse Bruninho.

O Campeonato Sul-Americano contou com as seleções do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Ao chegar à final, brasileiros e argentinos garantiram vagas no Mundial de 2022, na Rússia.

