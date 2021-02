A Série A do Campeonato Brasileiro tem a última rodada com a mesma cara de 2009, com Flamengo e Internacional brigando pela taça, embora há 11 anos o São Paulo também estivesse na disputa, mas com menos chances.

Nesta quinta-feira (25), o mesmo enredo de 2009 se repete, com os rubro-negros na liderança e precisando de uma vitória para levantarem a taça da Série A.

Os colorados, com dois pontos a menos, precisam vencer e contar pelo menos com um empate do concorrente.

O centroavante Gabriel, que marcou gol nos últimos seis jogos do Flamengo neste Brasileirão, é a esperança rubro-negra para a conquista do título no Morumbi

O líder Flamengo encara o São Paulo, que precisa vencer para assegurar vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto será às 21h30, no Morumbi.

No mesmo horário, o Internacional recebe o Corinthians, que não briga por mais nada neste Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Os flamenguistas levantam a taça com duas possibilidades: vencendo ou contando com empate ou derrota do Colorado.

Os gaúchos só podem chegar ao título ganhando o seu jogo e contando com pelo menos um empate do Flamengo.

Rebaixamento

Além da briga pelo título, a última rodada do Brasileirão terá a confirmação do último rebaixado à Série B. É muito difícil que o Vasco não faça companhia a Goiás, Coritiba e Botafogo na Segundona 2021.

Para evitar a sua queda, o Cruzmaltino precisa vencer o Goiás, em São Januário, contar com derrota do Fortaleza para o Fluminense, no Maracanã, e ainda tirar 12 gols de diferença no saldo, uma tarefa quase impossível.

As duas partidas serão disputadas às 21h30, no Rio de Janeiro.