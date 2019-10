A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta quinta-feira o calendário para 2020. A temporada irá de 22 de janeiro a 6 de dezembro, incluindo as competições continentais.

Depois de reclamações de vários treinadores, uma das novidades será a decisão de paralisar o Campeonato Brasileiro nas datas Fifa. Mas a CBF atenderá o pedido em partes, já que haverá rodadas na quartas-feiras após a Data Fifa ocorrer na terça.

Além disso, o torneio não será interrompido durante a Copa América, em junho e julho, e os jogos Olímpicos de Tóquio, em julho e agosto.

Os calendários feminino e das competições de base serão divulgados ainda neste mês.

Supercopa do Brasil

A temporada começará com um atrativo. A Supercopa do Brasil, a ser disputada entre os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 2019, acontecerá no dia 19 de janeiro em local a ser divulgado.

Estaduais mais curtos



Os Estaduais também sofrerão mudanças e serão mais curtos. Para o ano que vem, estão previstas no máximo 16 datas. De 2017 a 2019 foram utilizadas 18 datas.



Série A



O Campeonato Brasileiro de 2020 tem seu início marcado para o dia 3 de maio e finalizando no dia 6 de dezembro. O formato será o mesmo da atual temporada, em pontos corridos ao longo de 38 rodadas.



Série B

A segunda divisão do Campeonato Brasileiro irá de 2 de maio a 28 de novembro, continuando em sistema de pontos corridos e dando acesso a quatro equipes para a Série A do ano seguinte.

Série C



Inicia no dia 3 de maio e vai até 8 de novembro. As quatro equipes que alcançarem a fase semifinal do campeonato disputarão a Série B de 2021.

Série D estendida



A competição passa a ser disputada por 64 clubes, em sua fase principal, sendo precedida por uma fase preliminar que movimentará oito clubes.

Estes serão divididos em oito chaves, com jogos de ida e volta. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para a segunda fase, totalizando 32. Estes se enfrentam em confrontos eliminatórios até a definição do campeão.



Desta forma, a competição passa de 16 para 26 datas. O início será no dia 3 de maio e a final em 22 de novembro.

Final da Copa do Brasil em setembro

As oito fases da Copa do Brasil serão distribuídas em 19 datas, de 5 de fevereiro a 16 de setembro. Os clubes participantes da Libertadores entrarão a partir das oitavas de final, como tem ocorrido desde 2013. Para evitar conflito com a fase decisiva do Campeonato Brasileiro, as finais foram antecipadas para setembro.

Confira o calendário para 2020: