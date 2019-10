A última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 confirmou a presença de Atlético e Cruzeiro na segunda fase do torneio. Por outro lado, o América deu adeus à competição após ser derrotado pelo Internacional fora de casa e terminar a competição na nona colocação

Já classificado antes mesmo do início da rodada, o Cruzeiro venceu o Vasco por 2 a 1 no Sesc Venda Nova e apenas melhorou sua colocação na tabela. A Raposa terminou a fase classificatória no 5º lugar e enfrentará o Palmeiras nas quartas de final.

Precisando vencer para se garantir no G-8 sem depender de nenhum resultado, o Galo também fez o dever de casa vencendo o Curitiba por 3 a 0, na Arena do Calçado, em Nova Serrana. Oitavo colocado, o Atlético enfrentará nas quartas de final o Vasco, melhor equipe da primeira fase.

Única equipe mineira que não dependia apenas de si para avançar à próxima fase, o América não se classificaria mesmo com uma vitória no sul do país contra o Inter, já que os resultados não favoreceram o Coelho.

Confira os confrontos das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 (*)

Vasco x Atlético

Corinthians x São Paulo

Flamengo x Fluminense

Palmeiras x Cruzeiro

(*) Por terem feito melhor campanha na primeira fase, as equipes que estão à esquerda farão o segundo jogo em casa