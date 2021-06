Embora os momentos sejam distintos, a atual campanha do Atlético neste Brasileirão e o início de trajetória do time na última edição da competição em que foi comandado por Cuca possuem suas similaridades. Tanto nos números e no aproveitamento quanto na necessidade de utilizar equipes mistas no começo de cada campeonato.

O rendimento atingindo pelo Galo na Série A de agora é o mesmo da equipe em 2013, considerando suas sete primeiras rodadas. Em cada uma das ocasiões, foram três vitórias, um empate e três derrotas. A coincidência se estende ao número de gols sofridos (sete) – com relação aos tentos a favor, a equipe de Ronaldinho supera a de Hulk (sete a seis).

Nas duas edições, Cuca utilizou times mistos em várias partidas. A diferença está no motivo para tal. Em 2013, o Alvinegro priorizou a disputa da Libertadores. Então, figuras como Neto Berola, Rosinei e Michel tiveram oportunidades como titulares naquele período do Brasileiro. Houve até uma ocasião, na derrota por 1 a 0 para o Santos, em que Marcos Rocha atuou como meia-atacante.

Já em 2021, o Atlético se viu forçado a utilizar muitos reservas, em decorrência de convocações para seleções, Covid-19 e lesões. Com isso, atletas como Hyoran, Nathan, Gabriel e Bueno chegaram a ser utilizados entre os 11 principais.

Um ponto interessante que diferencia os dois momentos é a questão do calendário. Em 2013, o duelo com a Ponte Preta, válida pela oitava rodada, aconteceria entre os dois duelos da final da Libertadores, mas foi transferida para 3 de outubro. Em 2021, no entanto, o Galo não viu a necessidade de adiamento de algumas de suas partidas, mesmo diante de tantas ausências no elenco.

Confira as campanhas nas sete primeiras rodadas de 2013 e 2021

Brasileirão 2013

26/5 - Coritiba 2 x 1 Atlético - Couto Pereira

2/6 - Atlético 0 x 0 São Paulo - Independência

5/6 - Vasco 2 x 0 Atlético - Raulino de Oliveira

9/6 - Atlético 2 x 0 Grêmio - Arena do Jacaré

12/6 - Santos 1 x 0 Atlético - Vila Belmiro

7/7 - Atlético 3 x 2 Criciúma - Independência

14/7 - Corinthians 0 x 1 Atlético – Pacaembu

Brasileirão 2021

30/5 - Atlético 1 x 2 Fortaleza - Mineirão

6/6 - Sport 0 x 1 Atlético - Ilha do Retiro

13/6 - Atlético 1 x 0 São Paulo - Mineirão

16/6 - Internacional 0 x 1 Atlético - Beira-Rio

21/6 - Atlético 1 x 1 Chapecoense - Mineirão

24/6 - Ceará 2 x 1 Atlético - Castelão

27/6 - Santos 2 x 0 Atlético - Vila Belmiro