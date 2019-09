A Seleção feminina amargou nesta segunda-feira (16), seu primeiro revés, em jogo pela terceira rodada Copa do Mundo de Vôlei, na cidade de Hamamatsu, no Japão. A equipe, que vinha de duas vitórias - superou a Sérvia, bicampeã europeia, e a Argentina-, enfrentou uma batalha dura contra a Holanda: a equipe adversária venceu por 3x0, parciais de 25/23, 25/21, 25/ 22. Com a derrota, a Seleção comandada pelo técnico José Roberto Guimarães permanece com cinco pontos, em quinto lugar na classificação geral, atrás da líder China, com nove pontos. A seleção brasileira busca o título inédito na competição que, pela primeira vez, não credencia a vagas nos Jogos Olímpicos.

O grande destaque da partida foi a oposta Lonneke Sloetjs: sozinha a holandesa foi responsável por 25 pontos. Entre as brasileiras, a maior pontuadora foi a jovem oposta Lorenne, com 13 pontos; em seguida, as ponteiras Gabi e Drussyla marcaram 12 pontos cada. O Brasil entrou em quadra com Lorr

A Holanda impôs seu ritmo de jogo nos dois primeiros sets, e se aproveitou das falhas no bloqueio brasileiro: foram apenas quatro pontos neste fundamento, bem distante do bom retrospecto da equipe brasileira, nos dois primeiros jogos: foram 16 pontos ganhos no bloqueio no duelo contra a Sérvia, e 15 contra a Argentina.

As brasileiras esboçaram uma reação no início do terceiro set: chegaram a abrir vantagem de quatro pontos, mas acumularam erros na defesa e levaram a virada no placar.

Na próxima rodada, nesta quarta-feira (18), às 6h (horário de Brasília), o Brasil encara o Quênia. A Copa do Mundo reúne 12 seleções, que jogam por pontos corridos. A competição prossegue até o final de setembro.

