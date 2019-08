Os representantes brasileiros não conseguiram completar a disputa masculina do triatlo no evento-teste para os Jogos de Tóquio. Nesta sexta-feira, Manoel Messias e Kauê Willy abandonaram a disputa, realizada nos mesmos moldes da próxima edição da Olimpíada.



Os dois brasileiros, que recentemente estiveram em Lima para s disputa dos Jogos Pan-Americanos - Messias foi medalhista de prata no evento masculino -, abandonaram a competição na segunda fase da disputa, a do ciclismo. O canadense Tyler Mislawchuk foi o vencedor, com o tempo de 1h49min51. Ele terminou 4 segundos à frente do norueguês Casper Stornes, o segundo colocado. E o neozelandês Hayden Wilde ficou na terceira posição, com desvantagem de 12 segundos para o campeão.



Um dia após o calor superar os 30ºC e provocar alterações na programação do evento feminino, com a organização reduzindo o percurso da corrida, de dez para cinco quilômetros, a disputa masculina ocorreu sem maiores problemas, com tempo nublado e úmido durante a maior parte do evento-teste.



No sábado, vai ser disputado em Tóquio o evento-teste do revezamento misto. Nesse casso, além de Messias e Willy, o Brasil contará com a presença de Vittoria Lopes, quarta colocada na disputa feminina, e Luisa Baptista, a 12ª. Juntos, os quatro conquistaram a medalha de ouro no Pan de Lima.



Na Olimpíada de Tóquio, o triatlo terá seus eventos sendo disputados nos dias 27 (masculino) e 28 de julho (feminino) e 1º de agosto (revezamento misto).