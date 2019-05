Sem baixas até agora na etapa de Margaret River, o Brasil contará com 11 surfistas na terceira fase da disputa nas ondas australianas no Circuito Mundial de Surfe. Após dois dias sem ondas na praia australiana, o mar ajudou nesta sexta-feira e três brasileiros puderam superar a repescagem para avançar na quarta etapa do campeonato.



Willian Cardoso, atual vencedor em Margaret River, Yago Dora e Caio Ibelli venceram suas baterias para se juntar aos demais oito compatriotas que já estavam garantidos na terceira fase. Willian e Yago se classificaram juntos, na mesma disputa. Yago levou a melhor, ao anotar 14,66. O compatriota foi o segundo da bateria, com 13,77. O português Frederico Morais, com 13,46, foi o eliminado neste confronto.



Caio Ibelli, em sua bateria, ficou logo atrás do norte-americano Kelly Slater, com 16,50. O brasileiro registrou 14,40, enquanto o australiano Adrian Buchan, com 13,93, ficou de fora. Ibelli vai protagonizar o único duelo brasileiro da terceira fase, justamente contra Gabriel Medina, o atual campeão mundial.



Willian Cardoso também terá uma dura missão pela frente. Enfrentará Kelly Slater, que voltou a mostrar força nas últimas etapas, após enfrentar problemas físicos na temporada 2018 - voltou somente na etapa final do ano passado. Italo Ferreira vai duelar com o australiano Soli Bailey, enquanto Yago Dora encara o francês Michel Bourez.



Jessé Mendes terá pela frente o norte-americano Conner Coffin, enquanto Michael Rodriguez vai encarar o havaiano Seth Moniz. Jadson André fará um confronto com o australiano Julian Wilson. Peterson Crisanto enfrentará o francês Joan Duru e Deivid Silva duelará com o australiano Ryan Callinan.



No feminino, Tatiana Weston-Webb avançou às quartas de final, mas Silvana Lima se despediu da etapa australiana. Tatiana superou a havaiana Coco Ho por 12,50 a 6,30. Sua próxima adversária será a norte-americana Courtney Conlogue, justamente a algoz de Silvana. Conlogue levou a melhor sobre a brasileira nesta sexta por 11,44 a 6,33.