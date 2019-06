O Mundial de Skate Park, que garante 80 mil pontos ao campeão na corrida olímpica para os Jogos de Tóquio, será realizado em São Paulo. O evento foi anunciado oficialmente na quinta-feira, no Palácio dos Bandeirantes, em cerimônia que contou com a presença de autoridades, patrocinadores e atletas da modalidade que fará sua estreia no programa olímpico em 2020.



"É muito importante ter essa competição aqui, por se tratar da etapa que tem o maior número de pontos dentro do circuito. É uma oportunidade única para a gente. É gratificante porque isso é um apoio extra para toda comunidade do skate brasileiro e um incentivo para as próximas gerações", disse Murilo Peres, um dos cotados para representar o País no Japão.



Ele acha que a força da torcida pode fazer a diferença para os brasileiros. "Ter a energia deles por perto é um negócio que nos faz sentir mais poderosos. A gente não sobe no skate apenas com nossas pernas, a gente sobe com todos brasileiros que estão ali vibrando. Diferentemente do tênis, o skate é movido ao barulho, à energia da galera que está em volta."



Outro talento nacional para os Jogos de Tóquio é Yndiara Asp, que também celebrou a disputa do evento no País. "Eu fico muito feliz desse evento acontecer no Brasil. As competições aqui são as mais marcantes, as arquibancadas lotam, o público transmite energia e isso é muito bom porque dá mais animação para o campeonato. Quem ficar no pódio deve conseguir a vaga para a Olimpíada, é um evento de muito importante", comentou.



Só para se ter uma ideia, o campeão mundial acumula 80 mil pontos e o vice, 64 mil. Um vencedor de uma etapa do Pro Tour ganha 60 mil enquanto o melhor atleta em etapas 5 estrelas recebem 40 mil. Ou seja, o Mundial de Skate Park, que será realizado no Parque Estadual Cândido Portinari, será uma oportunidade única para carimbar o passaporte para o Japão.



O investimento para receber o Mundial de Park está entre US$ 2 milhões (R$ 7,7 milhões) e US$ 3 milhões (R$ 11,6 milhões) e será bancado com recursos privados, segundo os organizadores. Para o governador João Dória, o Mundial tem tudo para popularizar ainda mais o skate. "São Paulo tem o maior número de skatistas e de pista homologadas. Esse evento vai impulsionar quem está chegando e vai ajudar outros municípios para implantarem mais pistas. Vejo como um grande impulso ao esporte", disse.